Azərbaycanda Dəhşət - Qardaşının yoldaşına söz atdı, daha sonra ürəyi dözmədi.../ VİDEO

"Haqqımda deyilənlər yalandı, gəl mən səni qəbul edirəm. Yataqda da olsan, xəstə də olsan mən səni qəbul edirəm".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Space Tv-də yayımlalan "Gəl dərdini danış" verilişinə şikayətçi kimi danışan Limon xanım deyib.

O verilişdə onu 24 il əvvəl körpə uşaqları ilə qoyub Rusiyaya gedən ərinə səslənib.

Xanımın iddialarına görə, ərini ondan uzaqlaşdıran qaynının onun yanına gedib qadın haqqında səhv məlumat verib qara yaxması olub.

Limon xanım "onun böyük qardaşı bir az narahat adam idi, mən onu dəqiq bilirəm ki, o deyib. Qardaşı başqa cür hərəkət elədi, mən ona yox dedim, dedi sənin ailəni dağıdacam, Elədə oldu, dediyi kimi elədi, Ailəmi dağıtdı" deyib.

Həmin kadrları təqdim edirik:

