Rus qadın əsgərin bu paylaşımı mübahisələrə səbəb oldu

Rusiyada sosial media hesablarından paylaşılan görüntülər bütün dünyada böyük marağa səbəb olur.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, “İnstagram”dakı “crazy russia” hesabı da Rusiyada çəkilən qeyri-adi görüntüləri paylaşır. Hesabda paylaşılan bir foto sosial mediada böyük əks-sədaya səbəb olub.

Uniforması ilə küçədə gəzən rus qadın əsgər körpəsini tank formasındakı uşaq arabası ilə gəzdirib.

İzləyicilərdən bəziləri şərhlərində ananın körpəsini doğuşdan həqiqi bir əgər kimi yetişdirdiyini bildiriblər.

Bəzi izləyicilər isə körpənin tank formasındakı arabada gəzdirilməsinin çox yalnış bir hərəkət olduğunu bildiriblər.

Rusiyada çəkilmiş belə qəribə bir çox fotolar var.

