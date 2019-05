Aktrisa həyat yoldaşını məhkəməyə verdi –"Şiddət gördüm"

Məşhur aktyor Johnny Deppin keçmiş həyat yoldaşı Amber Heard şiddət gördüyünü iddia edərək aktyoru məhkəməyə verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, aktyor bu iddiaları rədd edib və keçmiş həyat yoldaşını məhkəməyə verərək 50 milyon dollar təzminat tələb edib.

Aktyor şiddət görən tərəfin özü olduğunu açıqlayıb.

“Amber Heard tərəfindən mənə qarşı iddia olunan sözləri qəbul etmirəm və həyatımın geri qalan hissəsində də qəbul etməyəcəyəm” deyən Depp keçmiş həyat yoldaşının məhkəməyə gələrkən üzündə olan göylərin də saxta olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, cütlük 2015-ci ildə ailə həyatı qurub.

