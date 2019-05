Sosial şəbəkələrdə təhqir yazanları ciddi cəzalar gözləyir - 1 ilədək həbs, 2000 AZN cərimə...

Mətbuatda jurnalistləri düşündürən problemlərdən biri onların tez-tez məhkəmə ilə hədələnməsidir. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 147, 148, 148.1-ci maddələrini pozduqları halda Azərbaycan vətəndaşları (jurnalistlər) cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Bəs hər hansı jurnalist və ya adi vətəndaş xarici ölkənin vətəndaşını və ya vəzifəli şəxsini təhqir edəcək hər hansı informasiya yayarsa bu şəxsə hansı cəza verilir? Beynəlxalq media çəkişmələri necə tənzimləyir?

Yuxarıda sadaladığımız maddələrə nəzər salsaq, 147-ci maddədə (Böhtan, yəni yalan olduğunu bilə-bilə hər hansı şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya onu nüfuzdan salan məlumatları kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə, kütləvi informasiya vasitəsində və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında yayma) sanksiyalar 1000 manatdan 1500 manatadək miqdarda cərimə ilə və ya 240 saatdan 480 saatadək müddətə ictimai işlər və ya 1 ilədək müddətə islah işləri və ya 6 ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalarından ibarətdir. Maddə 148-də də (Təhqir, yəni kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə, kütləvi informasiya vasitəsində və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətini nalayiq formada qəsdən alçaltma) cəzalar yuxardakı sanksiyalar qədərdir. Maddə 148-1-də isə (İnternet informasiya ehtiyatında saxta istifadəçi adlar, profil və ya hesablardan istifadə edərək kütləvi nümayiş etdirməklə böhtan atma və ya təhqir etmə) sanksiyalar 1000 manatdan 2000 manatadək miqdarda cərimə və ya 360 saatdan 480 saatadək müddətə ictimai işlər və ya 2 ilədək islah işləri və ya 1 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarından ibarətdir.

Vəkil Xəyal Bəşirov məsələ ilə bağlı Metbuat.az-a münasibət bildirib.

O bildirib ki, Azərbaycanda cinayət qanunvericiliyinə görə Azərbaycan ərazisində törədilmiş cinayət əməli burada başlayıbsa, xaricdə davam edirsə, həmin şəxsin Azərbaycan qanunvericiliyində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması mümkündür. Sadəcə təhqir, böhtan maddələrinə görə, mütləq qaydada yalnız ona məruz qalmış şəxslər məhkəməyə müraciət etdikləri halda günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunur. Bu maddələri pozan şəxslər 6 aydan 1 ilədək azdlıqdan məhrumetmə cəzası ala bilərlər. Bundan əlavə alternativ cəza tədbirləri də var.

Vəkil əlavə edib ki, Azərbaycan vətəndaşı və ya jurnalisti digər dövlətin vətəndaşını və ya vəzifəli şəxsini təhqir edibsə, ona qarşı KİV-də böhtan xarakterli məlumatlar yayıbsa, bu cinayət məcəlləsinin qeyd etdiyimiz maddələrinin təsiri altına düşür. Buna məruz qalmış şəxs məhkəməyə müraciət etməlidir. Günahkar da Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun cəzasını çəkməlidir. Ancaq təhqirə, böhtana məruz qalan şəxsin ölkəsinin daxili qanunvericiliyində fərqli hallar nəzərdə tutulubsa, günahkara onların qanunvericiliyinə görə cinayət işi qaldırıla bilər. Gələcəkdə həmin günahkar şəxs (jurnalist) xarici ölkənin ərazisini keçərsə, həmin dövlət həmin şəxs haqqında müvafiq tədbirlər görə, onu məsuliyyətə cəlb edə bilər. Ancaq bizim qanunvericilikdə vəziyyət qeyd etdiyim kimidir.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

