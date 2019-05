Cazibədar məşhur elə geyim geyindi ki /FOTOLAR

İngilis cəmiyyətinin məşhur adlarından olan çimərlik geyimi dizayneri Kimberlay Garner “Cannes” film festivalı üçün Fransada bir tərəfdən də tətil edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, məşhur ulduzların iştirak etdiyi festivalda diqqət çəkici geyimlərlə qatılan dizayner otelinə gedərkən görüntülənib.

29 yaşlı ingilis gözəl onunla maraqlanan mətbuat işçilərinə poz verib. Dizayner modellərdən fərqlənməyən bədən quruluşu və geydiyi tünd mavi geyimi ilə diqqətləri üzərinə çəkib.

“Made in Chelsea” ilə şöhrət əldə edən sosyetik gözəl bu şöhrəti yaxşı dəyərləndirərək dizayner olmuşdu.

