Cem Yılmaz sevgilisi ilə evləndi - "Evliliyimiz..."

Türkiyənin məşhur aktyoru Cem Yılmaz və sevgilisi Defne Samyeli ötən gecə obyektivkərə tuş gəlib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Cem Yılmaz “evliliyimiz yaxşı davam edir” deyərək hər kəsi təəccübləndirib.

Belə ki, aktyora səhnədə halının pisləşməsi ilə bağlı suallar verilib.

“Səhhətim də yaxşıdır, kefim də. Evliliyimiz də yaxşı davam edir” deyən Yılmazın cavabı maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Defne Samyeli və Cem Yılmazın uzun muddət davam edən dostluqları 2018-ci ildə sevgiyə çevrilib.

