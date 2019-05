Türkiyəli aktrisa Fulya Zenginer evlənir.



Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən bildirir ki, bu barədə aktrisa jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Aktrisa sevgilisi Tarık Evrenlə iyul ayında evlənəcək.

O bildirib ki, toyları xarici ölkələrin birində baş tutacaq.

Uzun müddətdir ekranlardan uzaqlaşan aktrisa filmlərdə çəkiləcəyini açıqlayıb.

