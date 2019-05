Etdiyi hərəkət hər kəsi şok etdi - İntihar edən adamı...

Türkiyənin İzmir şəhərində iş yerində oğurluğa cəhd edən 22 yaşlı B.A polisi gördükdə qaçmağa başlayıb..

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, təxminən 15 dəqiqə dava edən qovalamadan sonra yaxalanacağını anlyan B. A özünü körpüdən atmağa çalışıb. Bu zaman yanına gələn bir adam onunla danışmağa başlayıb.

Vətəndaş körpünün dəmirlərindən əllərini çəkərək özünü aşağı buraxan B.A-nı qollarından tutaraq yaxalayıb. Daha sonra hadisə yerinə gələn 3 polis B.A-nın müqavimət göstərməsinə baxmayaraq onu körpünün dəmirlərindən çəkərək çıxarıb.

B.A polislər tərəfindən polis bölməsinə aparılıb.

Hadisə zamanı orada olan bir qadının intihar cəhdini soyuqqanlılıqla telefona çəkməsi diqqət çəkib.

