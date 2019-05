Bu qızın davranışı ŞOK ETDİ - Ailəsinin boşanmasına səbəb oldu

İnternet istifadəçisinin sosial mediada paylaşdığı hekayə oxucuları təəccübləndirib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, amerikalı sevgilisi ilə sevişən qıza virus keçib. Virus onun dərisində fəsadlar əmələ gətirib. Gənc qız bunu ailəsindən gizlədərək, gizlicə müalicə alıb.

Lakin bir gün onun atasının ülgücündən istifadə etməsi xəstəliyin ataya keçməsinə səbəb olub. Ana isə xəstəliyin ərinə başqa qadından keçdiyini güman edərək, xəyanətə məruz qaldığı qənaətinə gəlib. Ardınca isə o ərindən ayrılıb. Qız bakirə olmadığını gizlətmək üçün virusun ondan atasına yoluxduğunu deyə bilməyib.

Metbuat.az

