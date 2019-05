Arvadı onu tərk edəndən sonra həyatı dəyişdi - Son halını görənlər inanmadı / FOTOLAR

Yaponiyada dərman firmasında işləyən Şirapyon adlı şəxs, kök olduğu üçün həyat yoldaşı ondan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, arvadı onu tərk edəndən sonra yaponiyalı xarici görünüşündə dəyişiklik etməyə qərar verib. 12 kq arıqlayan Şirapyon, idmanla məşğul olub. Qətiyyətlə bir neçə il idmanla məşğul olan şəxs, yaxşı bədən formasına sahib olub.

Şirapyon yaxşı mənada o qədər dəyişilib ki, hətta bir dəfə keçmiş həyat yoldaşı onunla qarşılaşsa da tanımayıb. Şirapyon indi başqa xanımla sevgilidir. Yaponiyalınıniradəsi ölkə mətbuatının gündəmini zəbt edib.

