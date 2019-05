Mövsümün sonunda "Başakşəhər"lə müqavilsi başa çatacaq Əmrə Bəlözoğlu yenidən "Fənərbaxça"da çıxış edə bilər.

Metbuat.az-ın "ntvspor"a istinadən yaydığı xəbərə görə, 38 yaşlı yarımmüdafiəçinin "sarı-lacivərdli" komandaya qayıtması gündəmdədir. "Başakşəhər"in prezidenti Göksel Dümüşdağ da yerli mətbuata açıqlamasında xəbəri təsdiqləyib: "Əmrə 1 il "Fənərbaxça"da oynayıb, futbolla orada vidalaşmaq istəyir".



Qeyd edək ki, Əmrə 2008-2012 və 2013-2015-ci illərdə "Fənərbaxça"nın formasını geyinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.