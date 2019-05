Arsenal klubunun aparıcı oyunçusu Məsut Özil rəsmi Twitter hesabından azərbaycanlılara səslənib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, futbolçu hesabında yazıb:

"Azərbaycanlı qardaşlarım! Biz bunu etdik - finaldayıq! Bakıda görüşənədək".

Qeyd edək ki, mayın 29-da Bakının Olimpiya Stadionunda Arsenal-Çelsi futbol klublarının iştirakı ilə UEFA Avropa Liqasının final oyunu keçiriləcək.

