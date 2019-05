"Barselona"nın qapıçısı Mark-Andre Ter Ştegen İspaniya kubokunun finalında "Valensiya" ilə matçı buraxacaq.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, buna səbəb onun dizindəki zədəsinin hələ də sağalmamasıdır. 27 yaşlı qolkiperin bərpa müddətinin bir neçə həftə davam edəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, "Barselona" - "Valensiya" görüşü mayın 25-i keçiriləcək.

