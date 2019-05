Ancelina Coli Bred Pitlə barışdı

Məşhur aktyorlar Ancelina Coli ilə Bred Pitt boşandıqdan sonra münasibətlərini bərpa ediblər.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda cütlüyə yaxın olan mənbə deyib.

"Onlar altı uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olmaq üçün fikir ayrılığına son qoymağı qərara alıblar. Uşaqlar həftənin bir neçə günü ataları ilə görüşürlər. Cütlüyün bir-birilə münasibətləri yaxşıdır. Hər ikisi birgə hərəkət etməli olduqlarını anlayıblar" deyə, mənbə bildirib.

Qeyd edək ki, cütlük 2019-cu ilin aprelində boşanıb.

