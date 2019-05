“Avroviziya”da səslər yenidən hesablandı - Azərbaycanın yeri dəyişdi

“Avroviziya-2019” beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin final gecəsində Belarusun göndərdiyi səslərin düzgün hesablanmaması müzakirələrə səbəb olmuşdu.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, “Avroviziya” beynəlxalq musiqi müsabiqəsinin təşkilatçıları yol verilmiş səhvlə əlaqədar yarışmanın yekunu barədə yeni məlumatı tədbirin rəsmi saytına yerləşdiriblər.

“Müğənnilərə və Avropa Teleyayım İttifaqına hörmət əlaməti olaraq, biz yekun nəticələri mövcud qanunlara uyğun düzəltmək istəyirik”, - deyə məlumatda bildirilir.

