Gəncə Dövlət Kukla Teatrının aktyoru, əməkdar artist Nağəddin Məmmədov bu gün 52 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Gəncə Dövlət Dram Teatrının "Facebook" səhifəsində məlumat verilib.

Allah rəhmət eləsin!

