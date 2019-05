Türkiyənin Egey, Qərbi Aralıq dənizi, Mərmərə, İç Anadolunun qərbi və Qara dəniz bölgələrində qum fırtınası olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimali Afrikadan gələn qum fırtınası bu gün axşamdan sabah axşama qədər hökm sürəcək.

Buna görədə görmə məsafəsində azalma, havanın keyfiyyətinin aşağı düşməsi, nəqliyyatda gecikmə kimi problemlərin yaranması ilə bağlı xəbərdarlıq olunub.

Səlahiyyətli qurumlar vətəndaşları problemlərə qarşı tədbirli olmağa çağırıb.

