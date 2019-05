Məşhur prodüser Anar Mədətovun qızı Ayşə də atasının soyadından imtina edib?

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun qardaşı “Qarabağ”ın futbolçusu Mahir Əmrəli instaqram hesabında yazıb.

Bacısını doğum günü münasibəti ilə təbrik edən futbolçu onu Əmrəli kimi qeyd edib.

Ayşə sosial media hesabında adını “Əmrəli” ilə dəyişib.

