“Ciddi münasibətlərə ehtiyacım var idi”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Röya Ayxan instaqram hesabında yazıb.

Sevgisizlikdən şikayət edən sənətçi əsəblərinin korlandığını etiraf edib. Onun münasibətlər haqqında paylaşdığı fotoda bu sözlər qeyd edilib:

“Əvvəlcə sevgiyə, sonra ciddi münasibətlərə, sonra da nəvazişə ehtiyacım var idi, amma indi başa düşdüm ki, mənim beyinə ehtiyacım var idi”.

