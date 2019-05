Türkiyədə kişi həyat yoldaşının sevgilisini ov tüfəngi ilə öldürüb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki , C.K arvadının münasibəttə olduğu Özkan K. ilə mübahisə edib.

Mübahisə davaya çevirilib və C.K yanında gətirdiyi ov tüfəngi ilə Özkan K. adındaki şəxsə atəş açıb.

Ayağından və sinəsindən güllə yarası alan Özkan K. yerindəcə dünyasını dəyişib.

C.K hadisə yerinə gələn polis əməkdaşlarına “mən də sizi gözləyirdim” deyərək təslim olub.

