Lənkəranda 19 yaşlı qız itkin düşüb.

Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, Lənkaran rayonu, Daşdatük kəndində yaşayan 19 yaşlı Quliyeva Günay Məzahir qızı mayın 19-da gecə saatlarında evdən çıxaraq naməlum istiqamətdə gedərək itkin düşüb. Bu barədə qızın atası Quliyev Məzahir Canəli oğlu Lənkəran ŞRPŞ-nə ərizə ilə müraciət edib.

Faktla bağlı Lənkəran ŞRPŞ-nin tərəfindən araşdırma aparılır.



Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

