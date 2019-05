AĞIR QƏZA: Tələbələr qəzaya düşdü - 2 ölü, 23 yaralı

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Yevlaxda baş verən ağır qəza ilə bağlı məlumat yayıb.

AgentlikdənMetbuat.az-a bildirilib ki, mayın 23-ü səhər radələrində Yevlax rayonunun Xaldan qəsəbəsində baş vermiş ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 25 nəfər qəzaya düşüb.

Onlardan 2-si hadisə yerində keçinib, müxtəlif xəsarətlər almış 21 nəfər Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına, 2 nəfər isə Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

Hazırda Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında 21 nəfərə tibb müəssisəsinin müvafiq bölmələrində yardım göstərilir. Onlardan 2-si reanimasiyadadır, 1-nin vəziyyəti ağır, digərininki isə orta-ağır qiymətləndirilir. Xəstəxanadan verilən məlumata görə, qəza nəticəsində xəsarət alanların çoxu tələbədir. Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına gətirilən 2 nəfərin sağlamlıq durumu normaldır.

MDB iştirakçı dövlətlərinin Hüquq Mühafizə Bölmələri Başçıları Komitəsinin 19-cu iclası keçirilir - FOTOLAR



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.