Bankın qapısına yapışdırılan bu sözlər vətəndaşları təşvişə saldı

Türkiyənin Adana şəhərində bir bank şöbəsinin giriş qapısına “terror, bank, bağlayın” sözləri yazılmış bir kağız yapışdırılıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, nəzarətçilər kağızı gördükdə vəziyyəti polisə bildirib. Hadisə yerinə polislə yanaşı Terrorla Mübarizə və Təhlükəsizlik Şöbə Müdirliyi işçiləri də sövq edilib.

Komandalar ətrafda təhlükəsizlik tədbirləri görüb. Digər tərəfdən isə şübhəli və ya şübhəlilərin buraxdığını düşündükləri iki daş üzərində barmaq izi araşdırması edilib.

Bank işçilərinə məlumat verildikdən sonra polislər kağızı yapışdıran şəxs və ya şəxsləri tapmaq üçün çalışma başladıb.

https://metbuat.az/news/1193807/cazibedar-meshur-ele-geyim-geyindi-ki.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.