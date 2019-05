Rəqqasə Renka Türkiyəyə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hovuz kənarında yoqa edən rəqqasənin görüntüləri yayılıb.

Mini şort və topik geyinən Renkanın sözügedən görüntüsü sosial mediada gündəm olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.