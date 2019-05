69 yaşlı evli aktyor eyni filmdə rol aldığı aktrisa ilə öpüşərkən yaxalandı /FOTOLAR

Amerikalı səs sənətçisi və aktyor Ron Perlman “Hellboy” filmində birlikdə rol aldığı aktrisa Allison Dunbar ilə öpüşərkən görülüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, zinət əşyası dizayneri olan Opal Stone ilə 38 ildir evli olan 69 yaşlı Ron Perlman Kaliforniyada gecə bir məkandan çıxarkən fotoları çəkilib. Fotoların yayılmasından sonra “Daily Mail” qəzetinin müxbirləri aktyorun produsserləri ilə əlaqə saxlayaraq mövzu haqqında məlumat almaq istəyiblər. Amma mövzu haqqında heç bir məlumat verilməyib.

Allison 2018-ci ildə Ronun 35 yaşlı qızı Blake ilə yaxın dost olduqlarını göstərən bir foto da paylaşmışdı.

