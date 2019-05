Rusiyada terror hücumunun qarşısı alındı

Rusiyanın Həştərxan şəhərində əldəqayırma partlayıcı qurğular vasitəsilə bir sıra hücumlar törətməyə hazırlaşan şəxslər saxlanılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Federal Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirildiyinə görə, ifrat sağçı gənclər təşkilatının üzvü olan həmin şəxslərin fəaliyyəti zorakı cinayətlər törətməyə yönəlib.

Belə ki, dəstəyə yeni üzvlər cəlb edən bu şəxslər onlarla hərbi geyim və ləvazimatdan istifadə edərək təlimlər keçirir, əldəqayırma partlayıcı və yandırıcı cihazlar hazırlayaraq sınaqdan keçirirmişlər.

