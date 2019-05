"Eltonun səhifəsinə bir qız şəkil göndərib deyir ki, nə tez yaddından çıxdı"?

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Hər şey daxil" verilişinin efirində Elton Hüseynəliyevin prodüseri Tarix Əliyev deyib.

O, "mən Eltonun səhifəsini işlədirəm. Bir dənə qız ora şəkil göndərib ki, nə tez yadından çıxdı. Mən 5 ildi Eltonun yanındayam nədə olsa tanıyaram o qızı." deyib.

Həmin kadrları təqdim edirik:

