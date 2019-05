Evdəki məclisdə qorxunc son! - 36 saat sonra ortaya çıxdı

Avstraliyanın Nyu South Valles bölgəsində təşkil olunan məclisdə iştirak edən 23 yaşlı Kate Delaney bir anda itkin düşüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, qadının dostları vəziyyəti öyrəndikdə artıq çox gec idi.. Gənc qadının telefonu və ayaqqabıları isə evdə tapılıb. Hadisə polisə xəbər verildikdən sonra helikopterlərlə axtarış işləri başladılıb. Kate Delaney 36 saat sonra bir evdə tək başına, soyuqdan titrəyən bir halda tapılıb. Tədbirin təşkil olunduğu yerlə evin arasında 2.5 kilometr məsafə var idi.

Xəstəxanaya yerləşdirilən gənc qızın sağlamlıq vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilib.

Kiçik rəqs tədbirində baş verən bu hadisə hər kəsi təəccübləndirib. Amma Delaneyin niyə itməsi barədə heç bir məlumat verilməyib.

Polis sadəcə Delaney ailəsinin də axtarış işlərində iştirak etdiyini bildirib.

Gənc qızın “İnstagram” hesabında tədbirdən çox sayda fotolar paylaşıb.

https://metbuat.az/news/1193857/etdiyi-hereket-her-kesi-sok-etdi.html



