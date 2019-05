Küçənin ortasında dəhşətli cinayət! - Polislərə ilk sözü “mən də sizi gözləyirdim”

Türkiyənin Muğla bölgəsində C.K əmisi qızı ilə evli olan Özkan K.-nın həyat yoldaşı ilə münasibəti olduğunu iddia edərək mübahisəyə başlayıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, mübahisənin davaya dönüşməsindən sonra C.K yanında gətirdiyi ov tüfəngi ilə Özkan K.-ya atəş açıb.

Ayağından və sinəsindən yaralanan Özkan K.-nın həyatını itirdiyi müəyyən olunub. C. K hadisə yerinə gələn polislərə “Mən də sizi gözləyirdim”deyərək təslim olub.

Özkan K.-nın cəsədi müayinədən sonra morqa yerləşdirilib. C. K isə həbs olunub.

https://metbuat.az/news/1193857/etdiyi-hereket-her-kesi-sok-etdi.html?fbclid=IwAR1AbMPawBXsYDoC5pCDStZCOSs5GlCAFExO0Zj4A-E4Y1Pd-an96b00UEU



