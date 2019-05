Ana uşaqlar ac qalmasın deyə toyuqlara verilən çörəyi yedirtdi - Səbəbi... / VİDEO

"Toyuqlarıma verilən çörəyin üstünü silib uşaqlarıma yedirtmişəm".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Çıxış yolu Afət Rahilqızı ilə" verilişinə şikayətçi kimi gələn qadın deyib. Əri və keçmiş həyat yoldaşəndan danışan qadın həyatının ən ağır vaxtlarından danışıb.

Onun sözlərinə görə keçmiş həyat yoldaşı onu və uşaqları yenidən barışaq deyib Bakıya gətirərək şəraitsiz bir yerdə saxlayıb, ancaq onlara baxmayıb.

Qadın uşaqlar ac qalmasın deyə qonşuların onun toyuqlarına verdiyi çörəyin üstünü təmizləyərək uşaqlarına yedirdiyini deyib.

Verilişdən olan həmin kadrları təqdim edirik:

