Məşhur modelin bu paylaşımı rekord QIRDI - FOTOLAR

Bu il təşkil olunan 72-ci "Cannes" Film festivalı kino ilə yanaşı moda dünyasının tanınmış simalarını da qonaqlamağa davam edir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, qonaqlar arasında "Victoria Secret"in mələklərindən Elsa Hosk da yer alıb.

Məşhur model "Cannes"dən sonra qaldığı oteldən foto paylaşıb.

Uzun müddət təyyarə ilə gəldiyi üçün yoldan təsirlənən və jet laq vəziyyətinə (psixoloji sarsıntı) düşən modelin paylaşımı izləyiciləri tərəfindən rekord bəyəni alıb.

30 yaşlı isveçli modelin sözügedən fotosunu təqdim edirik:

