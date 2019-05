​Anası dünyasını dəyişən model – elə foto paylaşdı ki...

Anası dünyasını dəyişdikdən sonra gündəlik həyatına geri dönməyə çalışan Deniz Akkaya sosial media hesabından etdiyi paylaşımlarla diqqət çəkib.



Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, məşhur model ötən günlərdə anasını itirib. Yaşadığı bu çətin günlərə baxmayaraq, Akkaya gündəlik həyatına davam etməyə çalışıb.

Deniz Akkayanın “İnstagram” hesabından paylaşdığı fotosu isə birmənalı qarşılanmayıb.

Gülməyin ayıb sayıldığı bir cəmiyyətdə yaşadığını deyən Deniz hisslərini bu sözlərlə dilə gətirib:

“Səhərlər günü necə qarşılayırsınız? Məndən soruşsanız hər şeyə rəğmən belə deyərəm... Əvvəl özüm sonra qızım üçün. Gülməyin fərqli şəkildə və fərqli zamanda ayıb sayıldığı bir cəmiyyətdə hər kəsə, hər şeyə inad həyata gülümsəyib və qəhqəhə atmaq üçün varam dedim mən”.

Akkayanın bu sözlərindən sonra izləyiciləri iki yerə bölünüb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

