​Tereza Mey sabah istefa verəcək?

Böyük Britaniyanın Baş naziri Tereza Meyin istefa verəcəyi ilə bağlı iddialar yayılıb.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, “The Times” qəzeti Nazirlər Kabinetindəki mənbələrə istinadən Tereza Meyin Breksit məsələsindəki mövqeyinin parlamentlə üst-üstə düşməməsi səbəbindən mayın 24-də istefa verəcəyi ilə bağlı xəbər dərc edib.

Ancaq Meyin istefa xəbəri təsdiqini tapmayıb. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Ceremi Hant “Sky News” telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Baş nazir Tereza Mey ABŞ Prezidenti Donald Trampı iyunun əvvəlində Birləşmiş Krallığa dövlət səfəri zamanı baş nazir qismində qəbul edəcək.

Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp iyunun 3-5-də kraliça II Elizabetin dəvəti ilə Böyük Britaniyaya dövlət səfəri edəcək.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

