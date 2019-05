Ümrə ziyarətinə gedən sosial media fenomeni Merve Sanay radikal addım atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sanay “İnstaqram” hesabındakı açıq-saçıq fotolarının hamısını silib.

Qeyd edək ki, Sanay sosial mediada paylaşdığı açıq-saçıq fotoları ilə tez-tez gündəmə gəlirdi.

