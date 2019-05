Sidik kisəsinin iltihabı xəstəliyisistit adlanır. Anatomik - fiziyoloji fərqliliyə görə qadınlarda kişilərə nəzərən çox rastlanır, belə ki, qadınların əksəriyyəti həyatı boyunca ən azı bir vəya iki dəfə sistitdən əziyyət çəkir.



Metbuat.az bu xəstəliklə bağlı hazırlanan videonu təqdim edir:

