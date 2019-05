Ispaniyanın "Barselona" klubu heyətinə yeni futbolçu cəlb edib.

Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi "Qroningen"in yarımmüdafiəçisi Ludovit Reysi alıb.

18 yaşlı oyunçu ilə 2+1 illik müqavilə imzalanıb. Bu transfer üçün "Barsa" Hollandiya klubuna 3.25 milyon avro təzminat ödəyib.

