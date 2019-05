İnterpol Tailand, ABŞ və Avstraliyada keçirdiyi uzunmüddətli əməliyyat nəticəsində 50 uşağı cinsi zorakılıqdan xilas edib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, həmin əməliyyat 2017-ci ildən etibarən başlayıb. Qeyd olunur ki, o zaman Tailandda azyaşlı uşaqlara zorakılığı təbliğ edən internet saytı aşkar edilmişdi.

Saytın 63 min abunəçisi olduğu müəyən edilmişdi.

Hazırda xilas edilən uşaqlarla yanaşı, daha 100 nəfərin axtarışları hələ davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.