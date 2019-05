19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığmasının Qəbələdəki təlim məşq toplanışına start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, komanda bu gün məşqə çıxıb.

Məşqdən şəkilləri təqdim edirik:



