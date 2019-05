O da klubu tərk edir

Antuan Qrizmann və Dieqo Qodindən sonra daha bir futbolçu "Atletiko"dan ayrılır.



Metbuat.az xəbər verir ki, ispaniyalı müdafiəçi Xuanfran da Madrid təmsilçisini tərk etməyə hazırlaşır. Məlumatı 34 yaşlı futbolçu özü də təsdiqləyib:



"Bu, mənim "Atletiko"da son günlərimdir. Ümid edirəm ki, tezliklə geri qayıdacağam. Bunu çox istəyirəm, çünki bura mənim evimdir. Karyeramın ən gözəl illəri "Atletiko"da keçib. Mən bu komandanın fanatıyam".



Qeyd edək ki, Xuanfran "Atletiko"ya 2011-ci ildə "Osasuna"dan keçib.

