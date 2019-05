Qoşa Qala qapılarının yeni görüntüləri yayıldı - FOTOLAR

Bakıda tarixi XII əsrə söykənən Qoşa Qala qapılarının bərpası davam edir.

Metbuat.az Azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, Qoşa Qala qapılarında aparılan bərpa-konservasiya işləri Avstriyanın tanınmış “Atelier Erich Pummer GmbH” şirkəti tərəfindən həyata keçirilir.

Layihəyə əsasən, Qoşa Qala qapıları həm İçəri Şəhər (daxili), həm də Bayır şəhər (fasad) tərəfindən bərpa-konservasiya edilir. Bərpa və konservasiya işləri öncə Qala divarlarının daxili hissəsindən başlanıb.

Hazırda Qoşa Qala qapılarının yanındakı iki bürc daxil olmaqla abidə xaricdən bərpa olunur. Layihənin cari ilin sonuna qədər başa çatması planlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.