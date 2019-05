Türkiyədə yayımlanan evlilik proqramı ilə tanınan Naz Mila evlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu haqda İnstaqram hesabında paylaşım edib.



Nikah masasına əyləşən Naz paylaşımında bunları qeyd edib: "Evlənə bilməzsən" dedilər, evləndim. Həm də, məni sevən, bir dediyimi iki etməyən və aşiq olduğum adamla. Sənin kimi bir ərim olduğu üçün çox xoşbəxtəm".

Qeyd edək ki, Naz bir müddət öncə əri Gürkan ilə birlikdə fotolarını paylaşaraq sevgisini elan etmişdi.

