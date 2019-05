Bakı bulvarında intihara cəhd edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 32 yaşlı Nuranə Babayeva adlı qadın intihar etmək məqsədilə özünü dənizə atıb.



Əraziyə cəlb olunan FHN əməkdaşları onu sudan çıxararaq həyatını xilas ediblər. Qadın xəstəxanaya aparılıb. Onun hansı səbəbdən intihara əl atması bilinmir.

