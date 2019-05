Ramazanın 19-cu gününün duası, imsak və iftar vaxtı

Sabah Ramazan ayının 19-cu günüdür.

Metbuat.az Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən xəbər verir ki, mayın 24-də Bakıda imsak saat 03:32, iftar isə saat 20:14-dədir.

Ramazan ayının 19-cu gününün duası:

"Allahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatih. Və səhhil səbili ila xeyratih. Və la təhrimni qəbulə həsənatih. Ya hadiyən iləl-həqqil-mubin".

Tərcüməsi:

"İlahi, bu ayın bərəkətindən nəsibimi bol et, mənim yolumu xeyir-bərəkətlərinə doğru asanlaşdır və məni Öz yaxşılıqlarını qəbul etməkdən məhrum etmə, ey açıq-aşkar haqqa hidayət edən Allah!"

Allah orucunuzu qəbul etsin!

