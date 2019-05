"Bavariya"dan ayrılmağa hazırlaşan Frank Riberi yenidən Türkiyədə çıxış edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı xəbər yayıb.

KİV iddia edir ki, "Qalatasaray" sabiq futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir.



İstanbul klubu 36 yaşlı yarımmüdafiəçiyə 2 illik müqavilə təklif edib. Riberiyə illik 2 milyon avro maaş təklif edilib.

Qeyd edək ki, Riberi 2004/05 mövsümündə "Qalatasaray"da çıxış edib.

