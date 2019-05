​“WikiLeaks” qurucusuna 17 maddəlik ittiham

“WikiLeaks” saytının qurucusu Culian Assanja qarşı daha 17 maddə üzrə ittiham irəli sürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.Melumatda bildirilib ki, o, casusluq haqqında qanunu pozmaqda ittiham edilir. Assanjın məhkəməsi mayın 30-da baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Assanj “Wikileaks” saytı vasitəsilə ABŞ diplomatlarının sirrlərini, Amerikanın yüksək vəzifəli şəxslərinin korrupsiya əməllərini və məxfi dinləmələrini, casusluq qalmaqallarını, həmçinin, ABŞ-ın hərbi cinayətləri ilə bağlı çox sayda olduqca məxfi sənədləri aşkarlayaraq dünya ictimaiyyətinə yaymaqla məşhurlaşıb.

O, aprel ayının 11-də Ekvadorun Londondakı səfirliyində həbs olunub. Buna səbəb Ekvador hökumətinin 7 ildir diplomatik missiyasının ərazisində yaşayan Assanjın sığınacaq hüququnu ləğv etməsidir. Ekvador tərəfi öz qərarını avstraliyalı jurnalistin beynəlxalq konvensiyaları və diplomatik protokolu dəfələrlə pozması ilə izah edib.

