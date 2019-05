İtkin düşdüyü bildirilən Ağstafa sakini tapılıb

İtkin düşən Ağstafa sakini tapılıb.

Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, itkin düşdüyü bildirilən 17.01.1962-ci il təvəllüdlü Heydərov Ziyəddin Heydər oğlu mayın 23-də Ağstafa RPŞ-yə gəlib ərizə ilə müraciət edərək Bakı şəhəri Qaradağ rayonunda yerləşən əvvəllər işlədiyi zavoddan pul almaq məqsədilə 05.05.2019-cu il tarixdə evdən çıxaraq Bakı şəhərinə getdiyini bildirib. O, mobil telefonu olmadığından həmin müddət ərzində ailəsi ilə əlaqə saxlaya bilmədiyini və itkin düşmədiyini deyib.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

