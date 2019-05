11 yaşlı məktəbli sinif yoldaşını öldürdü? - Şəmkirdə dərs zamanı olay

Şəmkirdə dəhşəti ölüm hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Space Tv-də Amil Xəlilin verilişində növbəti müəmmalı ölüm hadisəsi işıqlandırlıb. «Gəl dərdini danış» verilişinə ailəsi ilə müraciət edən Nurlan sinif yoldaşını öldürmədiyini bildirib. Belə ki, dərs zamanı müəllim sinifdə olmayıb. Sinifdən gedən biologiya müəllimi Araz bəy uşaqları Nurlana tapşırır. Nurlan da sakit olmayan uşaqları tənbeh edərkən Elgünlə mübahisə edir. Əsəbləşən Nurlan Elgünə zərbə endirir. Ailə iddia edir ki, Nurlan onu yavaş vurub və o zərbə ilə Elgün ölə bilməzdi. Lakin məhkəmə qətnamələri ilə tanış olan ekspertlər və aparıcı bu işdə müəmmalı ikinci hadisənində olduğunu vurğulayıb. Və qeyd edilib ki, bazar ertəsi rəylər olduğu kimi tamaşaçılara təqdim ediləcək.

Verilişdə çıxış edən Nurlanın anası Elgünün anasına səslənib... Daha sonra Nurlan da Elgünün anasına səslənib: «Mən eləməmişəm. Günahım yoxdur. Mən Elgünü çox istəmişəm...»

Qeyd edək ki, Amil Xəlilin «Gəl dərdini danış» verilişinə çıxan ailə işin ədalətli aparılmasını da xahiş edib..

