Türkiyəli müğənni Onur Mete ötən gün həyat yoldaşı, “ilham pərim” deyə müraciət etdiyi Aycan Dalkılıçla axşam gəzintisinə çıxıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, axşam yemek yedikdən sonra gəzintiyə çıxan cütlüyün başına iş gəlib.

Belə ki, Aycan Dalkılıçın ayaq biləyi burxulub. Həyat yoldaşı Onur Mete onun qoluna girib, yeriməyinə köməklik göstərmək istəsə də alınmayıb.

Veziyyəti görən Onur Aycanı qucağına alaraq xəstəxanaya aparıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.