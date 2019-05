İtaliyada baş verən hadisə zamanı qız onu döyən atasını bir yumruğu ilə öldürüb.

Mebuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, evə sərxoş halda gələn ata 19 yaşlı qızını döyməyə başlayıb. Gənc qız otağına gedib, qapını bağlasa da atası qapını qıraraq içəri girib və şiddət göstərməyə davam edib.

Özünü müdafiə etməyə çalışan qız ona boks öyrədən atasına yumruq atıb. O, hadisə yerindəcə can verib.

Saxlanılan gənc qızı məhkəmə bir müddət sonra sərbəxt buraxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.