Bakıda 23 yaşlı oğlan bıçaqlanıb.

Hüquq-mühafizə orqanlarından Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, hadisə mayın 22-də 20:17 radələrində baş verib. 21.10.1998-ci il təvəllüdlü, Masallı rayonu Xıl kəndində anadan olmuş Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərində müvəqqəti yaşayan Balayev Çingiz Balakişi oğlu 25.10.1996-cı il təvəllüdlü, Masallı rayonu, Xıl kəndində anadan olmuş, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Cavadxan küçəsi, 163, Şaiq MTK-da yaşayan Hatəmi Azad Alim oğluna Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Cavadxan küçəsi 23 ünvanın qarşısında iki dəfə bıçaq zərbəsi vuraraq sonuncunun qarın boşluğuna daxilə nüfuz edən xəsarət yetirib.

Faktla əlaqədar Nəsimi RPİ-nin İŞ-nin tərəfindən araşdırma aparılır.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

